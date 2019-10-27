في بابل ..الغداء من المتظاهرين والماء من القوات الامنية

2019/10/27 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابل

افاد مراسل”كلكامش برس” في محافظة بابل ، ان القوات الأمنية والمتظاهرين،تعاونوا على سلمية الاحتجاجات التي تشهدها مدن المحافظة مشيرا الى ان اهالي الخلة قاموا بتوزيع وجبة غداء،فيما بادلتهم القوات الامنية بتوزيع المياه.

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