2019/10/27 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابلقال مراسل “كلكامس برس” في بابل، ان متظاهرين رددوا شعارات تندد بادارة البلاد متهمين المسؤولين بالحرامية .كما اطلقوا اهزوجة تقول “طلعت روحنة منه “ليرد المتظاهرين “كلكم حرامية” .

شا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“طلعت روحنه من عدنه ..كلكم حرامية” هتافات تتسع لمتظاهري بابل..(فيديو)) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“طلعت روحنه من عدنه ..كلكم حرامية” هتافات تتسع لمتظاهري بابل..(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).