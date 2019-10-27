العناية الإلهية تنقذ زوجين وطفلهما من حادث سير مميت – فيديو

2019/10/27 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنقذت العناية الإلهية زوجان وطفلها من الموت في حادث سير مروع أثناء عبورهم إحدى الإشارات المرورية ليلا، في مدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، لحظة عبور الزوجين الطريق ومعهما عربة بها الطفل، وفجأة جاءت سيارة مسرعة وقطعت الإشارة الحمراء وكادت أن تدهسهم في الحال، إلا أن سيارة أخرى اصطدمت بها ومنعت وقوع الحادث المميت.

ألقت الشرطة القبض على المتهم “28 عامًا”، بتهمة الاعتداء المشدد، وقامت بتفتيش سيارته وعثر على بندقية بداخلها.

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