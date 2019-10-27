تيار الكفاح العمالى - مصر - .بيان تضامن للتوقيعات:مصر- النصر لأهالي جزيرة الوراق العزل فى موجهة بطش السلطه وجبروتها

2019/10/27 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .يحيي الموقعون على هذا البيان مقاومة أهالينا بجزيرة الوراق كل صنوف التنكيل والحصار التي تمارسها سلطات الدولة ضدهم لاجبارهم علي ترك أراضيهم الزراعيه وبيوتهم وتاريخهم وتهجيرهم خارج الجزيرة لإنشاء منتجع سياحي ومنتزه ترفيهي للاغنياء و لامراء واثرياء الخليج.ويندد الموقعون بقيام سلطات الدوله الغاشمة باستخدام كل سلطتها لحصار الاهالي واجبارهم علي الرضوخ لشروطها ومنعهم من الاحتجاج بأي صورة علي اجرا......

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