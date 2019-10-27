2019/10/27 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يعلن رسمياً مقتل الإرهابي البغدادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 16:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن رسمياً مقتل الإرهابي البغدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن رسمياً مقتل الإرهابي البغدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).