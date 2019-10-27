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ترامب: البغدادي مات مثل الكلب الجبان


ترامب: البغدادي مات مثل الكلب الجبان
2019/10/27 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل ترامب: البغدادي مات مثل الكلب الجبان

تأریخ التحریر: : 2019/10/27 16:29

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