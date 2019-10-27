2019/10/27 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش/ بغدادانطلقت تظاهرات اليوم الثالث في ساحة التحرير وسط بغداد، بمشاركة اضافت زخما كبيرا للمتظاهرين، حيث اشترك الطلبة بصورة كبيرة وفاعلة.

من بوابات الجامعات، بدأ تجمهر الطلبة، ثم انطلقوا إلى وسط العاصمة، مطالبين بحياة كريمة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.

مراسل كلكامش برس رافق الطلبة المتظاهرين، وتحدث معهم عن طبيعة مشاركتهم، وعلى لسانهم، أن المشاركة لدعم المتظاهرين ومطالبهم، والرفض للقمع الذي يتعرضون له.

في الساحة، ومع اشتداد القنابل الخانقة، كانت عجلات الإسعاف حاضرة باستنفار عالي المستوى، فضلا عن توزع فرق طبية في مختلف الاماكن، ونادرا ما اضطرت الاسعافات إلى نقل المصابين للمستشفيات، حيث يتم التداوي موقعيا.

مشاركة النساء كانت بارزة ايضا، فضلا عن مواكب الطعام التي تنوعت اكلاتها، حتى وصفها البعض بأنها أكرم مائدة طعام شهدها العراق.

وصباح اليوم الاحد (27 تشرين الاول) واصل الاف المتظاهرين الاحتجاج في ساحة التحرير وسط بغداد و9 محافظات في الوسط والجنوب، بعد ليلة دامية شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة.وفي حصيلة ليست بالنهائية إلى يوم السبت، قتل نحو 30 شخصا واكثر من الف جريح، منذ لحظة انطلاق الموجة الثانية للتظاهرات فجر يوم الجمعة، استخدمت فيه القوات الامنية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كانت اكثرها زخما في ساحة التحرير عند اقتراب المتظاهرين من المنطقة الخضراء.وشكلت احداث الامس منعطفاً جديداً تمثل بحرق واقتحام مقار، في محافظات الوسط والجنوب، لأحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقار فصائل مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي، ومن بين الضحايا أكثر من 12 متظاهراً قضوا في تلك الحرائق التي وقعت مساء.ويطالب المتظاهرين في عموم العراق، باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة طلابية.. كلكامش توثق اليوم الثالث لتظاهرات التحرير) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة طلابية.. كلكامش توثق اليوم الثالث لتظاهرات التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).