لقاء الحلبوسي وزيدان يبحثان إجراءات استثنائية لمحاكمة المفسدين

2019/10/27 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان سبل التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في مجال مكافحة الفساد وتشريع القوانين اللازمة.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت "الغد برس" نسخة منه أن الطرفين "بحثا ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية وبشكل عاجل من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة".

وأضاف أن اللقاء "ناقش تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، والمضي بالتشريعات والإجراءات التي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين المشروعة، ومتابعة تنفيذ حزم الإصلاحات وفق سقف زمني محدد".

وأشار إلى أن الحلبوسي وزيدان "بحثا أهمية الإسراع بالتحقيق ‏في الاعتداءات على المتظاهرين من قبل الهيئات القضائية المشكلة في المحافظات التي حصلت فيها أحداث ‏رافقت التظاهرات، والتحقيق بالاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات بحق المعتدين الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة الواجبة التنفيذ بصلة، وضرورة دعم الحكومة بتحقيق المطالب وفرض الأمن، وعدم السماح للخارجين عن القانون بالعبث باستقرار المواطنين".

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