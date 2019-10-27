ترامب: قواتنا قتلت البغدادي وهو يصرخ ويبكي بعد محاولة فراره عبر نفق

2019/10/27 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا.وأوضح ترامب في كلمة له أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.في التفاصيل، شرح ترامب أن البغدادي قتل مع 3 من أطفاله شمال غرب سوريا، وأنه قتل بعد أن فجّر سترته المفخخة، بعد لاحقته قواتنا وهو يصرخ ويبكي محاولا الفرار عبر نفق.واكد ايضا "رصدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية تحركات ومواقع البغدادي، ونفذنا العملية عبر 8 مروحيات وعدد كبير من الجنود الأميركيين".واضاف "نشكر روسيا وتركيا وسوريا والعراق والكورد، على دعمهم في قتل البغدادي، فمقتل البغدادي يثبت عزم الولايات المتحدة على ملاحقة الإرهابيين.".وقال ترامب ايضا "مقتل حمزة بن لادن والبغدادي يؤكد أن ذراع الولايات المتحدة طويلة".

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