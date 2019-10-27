انطلاق تظاهرتين سلميتين في ديالى دعماً للاحتجاجات في بغداد وبقية المحافظات

2019/10/27 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى تظاهر العشرات في بعقوبة والمقدادية بمحافظة ديالى، اليوم الاحد، دعما لتظاهرات ساحة التحرير في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.وقال متظاهرين في اتصالات مع بغداد اليوم،ان "العشرات من المتظاهرين خرجوا في ساحة الفلاحة وسط بعقوبة، وامام مبنى المجلس البلدي لقائمقامية المقدادية، (40كم شمال شرق بعقوبة)، دعما لتظاهرات بغداد وبقية المحافظات في الدعوة للاصلاح وتوفير الخدمات والاستجابة لمطاليب الشعب".

الى ذلك، اكد مدير اعلام شرطة ديالى العقيد نهاد المهداوي بان"كلا التظاهرتين تم توفير الحماية لهما من قبل قوة حفظ القانون دون اي قطع للشوارع او الطرق".

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