سامح عسكر - مظاهرات العراق وأزمة الهوية

2019/10/27 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر يقف العراق اليوم في محطة مهمة يسودها هجوم طائفي على مُكوّنه الشيعي من بعض الأطراف وعلى تحالفه السياسي مع إيران ضد داعش من ناحية أخرى ، لكن ولطبيعة المجتمع الذي تأسس على أفكار قومية عروبية بعد ثورة تموز في الخمسينات نشأت أجيال عراقية تؤمن بالهوية العربية للمجتمع حتى تطور ذلك الانتماء إلى تعصب قومي وصل ذروته أثناء وبعد الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.وبرغم نهاية الحرب لكن ظلت الفكرة ا......

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