موسع.. ترامب يعلن رسميا قتل الإرهابي البغدادي ويشكر العراق على تعاونه الأمني

2019/10/27 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، رسمياً قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي المجرم أبو بكر البغدادي شمال غرب سوريا في عملية اميركية خاصة.

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