صالح يبحث مع ممثلة الامم المتحدة قانون الانتخابات وإطلاق الحوار الوطني لتعديل الدستور

2019/10/27 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء، مناقشة التعاون مع الأمم المتحدة في مراجعة المنظومة الانتخابية، كما تم بحث مشروع قانون الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والذي من المؤمل أن تستكمل صيغته النهائية قريباً من قبل فريق رئاسة الجمهورية، والتأكيد على أهمية تأمين الدعم اللوجستي للمفوضية لإجراء الانتخابات المقبلة".واضاف" كما استعرض صالح الاستعدادات القائمة لإطلاق مشروع الحوار الوطني بشأن إجراء التعديلات الدستورية التي يتطلع اليها العراقيون والمتظاهرون كسبيل لإصلاح العملية السياسية في العراق"، مشدداً على" أهمية حماية الأمن العام وحق العراقيين في التظاهر السلمي".بدورها، أكدت بلاسخارت دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، وتقديم المساعدة والمشورة لترصين عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأداءها المهني المستقل، مشددةً على ضرورة حماية المتظاهرين السلميين.انتهى

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