التربية: نرفض “زج” التلاميذ في التظاهر ومديريات التربية والحكومات المحلية مسؤولة عن ذلك

2019/10/27 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة التربية سها العلي بك، الأحد، رفضها ما وصفته “زج” طلبة المدارس في التظاهرات الأخيرة، عبر إخراجهم من المدارس، أو السماح لهم بالتظاهر داخلها، فيما أخلت مسؤولية وزارتها عن المدارس لارتباطها بالحكومات المحلية.وذكرت العلي بك في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “محاولة زج طلبة المدارس في التظاهرات الأخيرة، عبر إخراجهم من […]

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