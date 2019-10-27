الخارجية الكويتية تعلن تسلم 200 ألف كتاب من العراق سرقت اثناء أحداث1990

2019/10/27 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، تسلمها نحو مئتي الف كتاب من الجانب العراقي، كانت قد سرقت اثناء اجتياح العراق للكويت، عام الف وتسعمئة وتسعين.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية، عن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات، عبد العزيز الجار الله، ان الكتب المستعادة، تعود ملكيتها للمكتبة الوطنية وجامعة الكويت، مبينا ان التسليم جاء ثمرة للتعاون البناء بين وزارتي الخارجية في البلدين.

وأضاف الجار الله، ان الكويت تواصل حث الجانب العراقي، على تسليم الارشيف الوطني والممتلكات الكويتية، التي نهبت بشكل منظم خلال فترة الغزو العراقي، فيما أكد وكيل وزارة الخارجية العراقي، السفير حازم اليوسفي، ان العراق حريص على الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالكويت، وإعادة جميع الممتلكات التي نقلت الى العراق خلال فترة الاجتياح العراقي للكويت.

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