2019/10/27 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | ترمب: لمن يعتبر نهاية البغدادي عنيفة فليتذكر همجية داعش مع أسراهم

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | ترمب: لمن يعتبر نهاية البغدادي عنيفة فليتذكر همجية داعش مع أسراهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | ترمب: لمن يعتبر نهاية البغدادي عنيفة فليتذكر همجية داعش مع أسراهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).