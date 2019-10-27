2019/10/27 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | ترمب: قبل عام من هجمات 11 سبتمبر دعوت للتخلص من بن لادن لأنني ادركت نواياه بتدمير أميركا

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | ترمب: قبل عام من هجمات 11 سبتمبر دعوت للتخلص من بن لادن لأنني ادركت نواياه بتدمير أميركا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | ترمب: قبل عام من هجمات 11 سبتمبر دعوت للتخلص من بن لادن لأنني ادركت نواياه بتدمير أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).