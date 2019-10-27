2019/10/27 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحادالعربيلكرةالقدميؤجلمباراةالقوةالجويةومولوديةالجزائرالىإشعاراخربسببالتظاهراتالتييشهدهاالعراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العربي لكرة القدم يؤجل مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر الى إشعار اخر بسبب التظاهرات التي يشهدها العراق) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العربي لكرة القدم يؤجل مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر الى إشعار اخر بسبب التظاهرات التي يشهدها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).