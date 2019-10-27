العراق: جهاز المخابرات الوطني حدد وكر البغدادي بعد متابعة على مدار سنة كاملة

2019/10/27 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، ان عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي جاء اثر معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي.وذكر بيان للخلية، "بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وفقاً لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه رأس داعش الارهابي المجرم ابو بكر البغدادي ومن معه في محافظة ادلب السورية، وعلى اثرها نفذت قوة أمريكية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، عملية عسكرية ادت الى ابادة الارهابي ابو بكر البغدادي ومن معه، وهذا نصر جديد يضاف الى الانتصارات التي حققتها قواتنا الامنية".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.وأشار ترامب إلى أن مقتل البغدادي جاء أثناء عملية عسكرية أمريكية في شمالي سوريا شاركت فيها 8 مروحيات أمريكية تسببت أيضا في مقتل عدد من قيادات التنظيم المتشدد.وكان البغدادي مختفيا طوال السنوات الأخيرة التي بدأ فيها تنظيم الدولة الإسلامية الذي يقوده في خسران المواقع التي سيطر عليها، وأعلن خلافته فيها في العراق وسوريا، حتى فقدان الجيب الأخير له في سوريا بعد معركة باغوز، في مارس/ آذار 2019.وظل البغدادي لوقت طويل في قائمة أغلى المطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية التي خصصت مبلغ 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض عليه.

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