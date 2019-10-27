القضاء الأعلى والأمم المتحدة يؤكدان ضرورة مراعاة حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي

2019/10/27 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، تطورات الاحداث في العراق على خلفية التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، أن الجانبين شددا على وجوب مراعاة أحكام الدستور والقانون الذي يكفل حق التظاهر السلمي والتعبير وعدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، مع التأكيد على ضرورة عدم استخدام وسائل العنف سواء من المتظاهرين او القوات الأمنية.

وأوضح البيان، أن بلاسخارت ناقشت مع رئيس مجلس القضاء الاعلى الجهود المبذولة في مكافحة الفساد من قبل الحكومة والقضاء وسبل محاربته.

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