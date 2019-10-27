2019/10/27 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد القيادي في الحشد الشعبي عادل الكرعاوي، الأحد، ان الولايات المتحدة الأميركية ستعلن عن بديل للبغدادي بعد مقتله لتولي رئاسة تنظيم داعش الإرهابي، مبينا ان البديل سيعلن من تركيا.وقال الكرعاوي لـ المركز الخبري الوطني إن ” الإرهابي ابو بكر البغدادي انتهت ورقته وأدى واجباته التي كلف بها من قبل الاميركان مما أدى الى قتله ان صحت المعلومات”.وأضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادي بالحشد: أميركا ستعلن عن بديل للبغدادي من تركيا لتبرر وجودها المركز الخبري الوطني.

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