خلية الإعلام الأمني تؤكد ان عملية قتل الإرهابي البغدادي تمت بالتنسيق مع المخابرات العراقية وتعدها نصراً جديداً يضاف لانتصارات قواتنا

2019/10/27 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الأمني اليوم الاحد، بيانا بشأن قتل زعيم تنظيم داعش الارهابي المجرم ابو بكر البغدادي.

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