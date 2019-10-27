مجلس القضاء الأعلى يتسلم ملف التحقيقات من اللجنة الوزارية

2019/10/27 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلّمَ وزير التخطيط رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات نوري صباح الدليمي، اليوم الأحد، الملف الكامل لنتائج التحقيقات الخاصة بالأحداث المؤلمة التي رافقت التظاهرات في عدد من المحافظات إلى مجلس القضاء الأعلى.

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