سحب ركامية تثقل سماء مناطق الوسط والجنوب.. وتحذير لمدن الشمال

2019/10/27 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تثقل سماء مناطق الوسط والجنوب، اليوم الاحد، سحب ركامية مصحوبة بأمطار رعدية.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في صفحته على {الفيسبوك}" نتابع معكم سحب ركامية رعدية في مناطق متفرقة تستعد للتأثير على مناطق متفرقة من مدن الجنوب والوسط خلال الساعات القادمة أيضا هذه الليلة".وأشار الى" استمرار هطول الامطار الرعدية الان وسحب ركامية من المتوقع ان تتطور خلال الليل في بعض مدن الشمال".وكان عطية قد توقع، الاحد، هطول امطار غزيرة في محافظة البصرة واجزاء من محافظة ميسان.وذكر عطية في منشور على صفحته الشخصية {فيسبوك} إن، امطار غزيرة، مصحوبة بالبرق والرعد في عموم مدينة البصرة واجزاء من ميسان صباح اليوم الاحد وليلة البارحة.انتهى

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