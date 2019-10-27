فلاح أمين الرهيمي - سبب المظاهرة العراقية وإفرازاتها

2019/10/27 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل أما أن تكون إيجابية فتصبح قاعدة يأخذ بها أو تكون سلبية يجب أن تشخص جوانبها ومعالجتها لأن تركها سوف تفرز سلبيات وتصبح مرض عضال من الصعوبة معالجته والظاهرة العراقية ولدت من ظروف وأسباب سلبية لم تعالج في وقتها لأنها شيدت على مصالح أنانية وأفرزت الظاهرة العراقية الآن التي هي نتاج بعد عام/ 2003 من تراكمات سلبية وأصبحت حشرة تنخر في كيان المجتمع العراق......

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