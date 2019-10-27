2019/10/27 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري إنتفاء العمل السياسي (2)الشيوعيون بعامتهم والمراجعون الأغبياء لم يصدقوا أن القيادة السوفياتية قد انقلبت على الإشتراكية في الخمسينيات وغدت معادية للشيوعية في الستينيات حتى وصلت خيانتها إلى أن تعلن في مؤتمر الحزب في العام 1961 إلغاء دولة دكتاتورية البروليتاريا وهي دمغة ماركس للإشتراكية واستبدالها بالبدعة البورجوازية "دولة الشعب كله".بسبب ولائها للقيادة السوفياتية التي انقلبت علانية على الم......

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