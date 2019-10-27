الاعلام الامني: جهاز المخابرات حدد موقع البغدادي وعلى اثرها نفذت قوة امريكية العملية العسكرية

2019/10/27 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بأن جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن من تحديد الوكر الذي يختبئ فيه رأس داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية.

وذكر بيان للخلية تلقت " الغد برس" نسخة منه، أنه " بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وفقاً لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه رأس داعش الارهابي المجرم ابو بكر البغدادي ومن معه في محافظة ادلب السورية".

وأضاف البيان أنه "وعلى اثرها نفذت قوة أمريكية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي ، عملية عسكرية ادت الى ابادة الارهابي ابو بكر البغدادي ومن معه، وهذا نصر جديد يضاف الى الانتصارات التي حققتها قواتنا الامنية البطلة".

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