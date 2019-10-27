عمليات بغداد تنفي استخدامها العتاد الحي منذ انطلاق التظاهرات

2019/10/27 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، عدم استخدامها العتاد الحي منذ انطلاق التظاهرات في بغداد.

وذكر بيان للقيادة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "البعض من ضعاف النفوس عندما يتعرضون لإصابات بطلق ناري نتيجة مشاجرات فيما بينهم خارج مناطق التظاهر يلجؤون الى تسجيلها في المستشفيات على انها بفعل القوات الامنية في مناطق التظاهر".

وأضاف البيان أنه "تم تأشير اكثر من حالة خلال اليومين الماضيين، ونشدد على ان مثل هكذا حالات سيتم احالتها الى القضاء بتهمة تضليل الرأي العام واتهام القوات الأمنية لينالوا جزاءهم العادل".

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