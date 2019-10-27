اللجنة الوزارية العليا تسلم مجلس القضاء ملف التحقيقات بشأن احداث التظاهرات

2019/10/27 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سلّمَ رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات نوري الدليمي، اليوم الأحد، الملف الكامل لنتائج التحقيقات الخاصة بالأحداث التي رافقت التظاهرات في عدد من المحافظات إلى مجلس القضاء الأعلى.

وذكر بيان للجنة الوزارية العليا تلقت " الغد برس" نسخة منه، إن الملف "تضمن جميع الوثائق والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود، وكل ما جمعته اللجان الفرعية للمحافظات من حقائق بشأن أحداث تلك التظاهرات، والتي تسببت بسقوط شهداء وجرحى، وتخريب وحرق لمبانٍ حكومية ومقار احزاب وممتلكات عامة وخاصة، واعتداءات على عدد من القنوات الفضائية في بغداد".

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