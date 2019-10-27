السهيل يدعو كوادر الجامعات وطلبتها إلى الالتزام بسير العملية التدريسية

2019/10/27 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداددعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الأحد، طلبة الجامعات وكوادرها التدريسية إلى إبعاد الحرم الجامعي عن جميع المؤثرات التي قد تعيق سير العملية التدريسية.

وقال السهيل في بيان تلقته “كلكامش برس”: “جميعنا يدرك أبعاد الظرف الحساس الذي تمرُ به البلاد، وحجم التحديات التي يواجهها.



ورغبةً منا بأن يأخذ العام الدرسي الحالي (2019-2020) مجراه الطبيعي، وتأكيداً منا على أهمية إنطلاق العملية التعليمية الجامعية إنطلاقةً سليمة، نوجِّهُ بضرورة إبعاد الجامعات والكليات والحرم الجامعي بأسره عن جميع المؤثرات التي تعيق سير العملية التعليمية”.

وأضاف أنه “على الرغم من ان التظاهر السلمي هو حقٌ كَفِلَهُ الدستور والقانون، إلاّ أننا نرى وجوب إبعاد هذا الامر عن الحرم الجامعي وعن المجتمع الاكاديمي بأسره، لما له من تأثيراتٍ مُعيقةٍ للعملية التدريسية، لذا نهيبُ بأبنائنا الطلبة، وملاكاتنا التدريسية والادارية ان يشرعوا ويباشروا في الدوام الرسمي في قاعاتهم الدراسية ومختبراتهم العلمية والشروع بفعالياتهم العلمية والبحثية في المحيط الجامعي، حرصاً منا على إبقاء العملية التعليمية العالية في البلاد بمنأى تامٍ عن كل ما يحولُ دون إتمام المسيرة التعليمية، وعن كل ما يؤثر بالسلب على رصانة جامعاتنا وكلياتنا”.

وتابع: “بذات الوقت..



ننوهُ الى أن من يرغب في ممارسة حق التظاهر السلمي، فإن الخطوات الاصولية والقانونية تتطلب إستحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، على ان يكون ذلك في الاماكن التي خصصتها الحكومة لممارسة هذا الحق المكفول دستورياً”.

وبين: “كلنا امل ..



ان يبدأ هذا العام الدراسي بمزيد من الاصرار والحث على النجاح والتفوق لجميع طلبنا الاعزاء، وبمزيدٍ من العطاء العلمي والبحثي لملاكاتنا التدريسية والعلمية.



والله من وراء القصد”.

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