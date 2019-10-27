الحلبوسي يبحث مع رئيس مجلس القضاء ضرورة دعم الحكومة وفرض الامن

2019/10/27 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ملف دعم الحكومة بتحقيق المطالب الشعبية وفرض الأمن.وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى وبحثا ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية وبشكل عاجل من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة، فضلا عن التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في مجال مكافحة الفساد وتشريع القوانين اللازمة”.واضاف، أن “الجانبين بحثا ايضاً ضرورة دعم الحكومة بتحقيق المطالب وفرض الأمن، وعدم السماح للخارجين عن القانون بالعبث باستقرار المواطنين”، كما ناقشا، “تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، والمضي بالتشريعات والإجراءات التي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين المشروعة، ومتابعة تنفيذ حزم الإصلاحات وفق سقف زمني محدد”.كما تم بحث أهمية الإسراع بالتحقيق ‏في الاعتداءات على المتظاهرين من قبل الهيئات القضائية المشكلة في المحافظات التي حصلت فيها أحداث ‏رافقت التظاهرات، والتحقيق بالاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء المعتدين الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة الواجبة التنفيذ بصلة.

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