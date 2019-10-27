الغارديان: 41% من سكان العالم من الشباب وهم المحرك الرئيس للاحتجاجات

2019/10/27 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن تأثير جيل الشباب على مجريات الاحداث في عدد من بلدان العالم خلال الفترة الأخيرة.

وربطت الصحيفة في مقال للكاتب “سيمون تيسدال”، بين ما تشهده عدد من بلدان العالم، من احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع، ومن بينها العراق وتشيلي وهونغ كونغ ولبنان ومدينة برشلونة، والحاجة للبحث عن قواسم مشتركة وقضايا جماعية وراء تلك التظاهرات، متسائلة عن احتمال الدخول الى عصر جديد من الثورة العالمية.

وأضافت الصحيفة، ان القاسم المشترك للاحتجاجات هي شريحة الشباب، التي تحتل مكان الصدارة في التظاهرات التي تطالب بالتغيير، وهو ما حدث عند الاطاحة بالنظام القديم في السودان، لافتة الى ان معدل الشباب الذين يبلغون من العمر أربعة وعشرين عاما، وصلت الى واحد وأربعين بالمئة، من مجموع سكان العالم البالغ عددهم نحو سبعة مليارات وسبعمئة مليون نسمة، وهو ما يمثل اكبر معدل في التاريخ.

وفسر المقال موجات الغضب الأخيرة للشباب، بما تعانيه معظم الدول من حالات ركود اقتصادي، وانخفاض مستويات المعيشة، وبرامج التقشف التي يفرضها النخبة السياسية، ومشكلات عدم المساواة الاقتصادية والبطالة، وزيادة الأسعار، والعجز عن توفير الوظائف والأجور اللائقة والإسكان، إضافة الى قدرة الشباب على التواصل فيما بينهم، بفضل مواقع التواصل الاجتماعي.

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