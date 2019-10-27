صالح يلتقي ممثلة الأمم المتحدة في بغداد.. والحلبوسي يشدد مع “القضاء الأعلى” على محاسبة الفاسدين

2019/10/27 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما تتصاعد الحركة الاحتجاجية والدعوات للإضراب العام في العراق، استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت.وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد جرى خلال اللقاء مناقشة التعاون مع الأمم المتحدة في مراجعة المنظومة الانتخابية، وبحث مشروع قانون الانتخابات لمجالس النواب، والمفوضية العليا للانتخابات، فيما شدد […]

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