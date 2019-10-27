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رفع حظر التجوال في محافظة البصرة


رفع حظر التجوال في محافظة البصرة
2019/10/27 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ البصرة 

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