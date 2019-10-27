محكمة جنايات مكافحة الفساد تصدر أوامر استقدام بحق وزير متقاعد ووزير في الحكومة الحالية وعضوين في مجلس النواب ومدير عام في وزارة الاوقاف الدينية

2019/10/27 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قاضي تحقيق في محكمة جنايات مكافحه الفساد اليوم الأحد، قرارات باستقدام وزيرين سابق وحالي وعضوين في مجلس النواب.

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