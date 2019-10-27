2019/10/27 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ترأس وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الاحد، جلسة مجلس الدفاع الرقم 9.

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال الجلسة تقييم الاداء المؤسسي وايجاز لتنفيذ البرنامج الحكومي في الوزارة، كما تضمنت الجلسة متابعة التحاق المفسوخة عقودهم الى وحداتهم، ومناقشة استقبال خريجي هندسة الطائرات الذين تم تعيينهم على ملاك الوزارة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري يتابع التحاق المفسوخة عقودهم في جلسة مجلس الدفاع) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري يتابع التحاق المفسوخة عقودهم في جلسة مجلس الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).