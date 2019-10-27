صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الدولة بينهم وزيرين

2019/10/27 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أصدر قاضي تحقيق في محكمه جنايات مكافحه الفساد قرار باستقدام وزراء واعضاء في مجلس النواب.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان " قاضي محكمه الفساد أصدر امر بحق وزير متقاعد ووزير في الحكومه الحاليه وعضوين اخرين في مجلس النواب العراقي ومدير عام في وزاره الاوقاف الدينية".انتهى

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