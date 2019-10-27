بالصورة.. لقطة اليوم من التحرير.. متظاهر يتوسد أحضان رجل أمن ويغط في نومه

2019/10/27 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق حصلت “يس عراق” على صورة من تظاهرات ساحة التحرير، حيث تظهر شاب متظاهر يتوسد أحضان رجل أمن في فجر اليوم الاحد وهي من بين أجمل مواقف المحبة والأخوة بين المواطنين ورجال الأمن.وتشهد ساحة التحرير وسط بغداد، تظاهرات حاشدة واعتصامات مفتوحة منذ الخامس والعشرين من الشهر الحالي، من أجل المطالبة باجراء التغييرات في […]

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