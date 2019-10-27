المنتخب الاولمبي العراقي وجواز المرور الى ميونيخ

2019/10/27 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعداد / رحيم عزيز

تظهر في الصورة تشكيلة منتخبنا الاولمبي امام نظيره اللبناني المكونة من رحيم كريم وصباح نوري وستار خلف وحازم جسام ونوري ذياب والكابتن دوكلص عزيز وصلاح عبيد وفلاح حسن وشدراك يوسف وصاحب خزعل ومجبل فرطوس.

في المباراة الاولى فاز منتخب لبنان على الاولمبي العراقي بهدف واحد مقابل لاشيء في المباراة التي جرت في 20 حزيران 1971 في بيروت , وتغلب فريقنا بالنتيجة ذاتها في مباراة الإياب التي جرت يوم 14 تموز 1971 في ملعب الشعب الدولي.

بعد ان تعادل الفريقان في مباراة الذهاب والاياب كان لابد من اجراء مباراة حاسمة وفاصلة فكانت يوم 19 أيلول 1971 في ملعب دولما باغجة في إسطنبول التركية للتأهل إلى الدور الثاني لتصفيات اولمبياد ميونيخ .

جاءت المفاجأة بنزول فريقنا وهو يحمل العلمين العراقي والتركي جنبا إلى جنب وطاف بهما في الملعب وسط عاصفة مدوية من التصفيق وهتافات الجمهور التركي الذي قدر عدده بـ 15 الف متفرج هتفت عراق ..



عراق .

الدقائق الأولى من المباراة اشارت بوضوح الى إن فريقنا أكثر انسجاما ولكن خطته تلاشت خلال الربع الثاني من الشوط الأول بعد أن عجز خط الوسط عن تأدية واجبه في ربط خطوطه وتعرض لاعبونا للخشونة المتعمدة منذ بداية اللقاء. وفي الدقيقة 27 احتسب حكم المباراة عمر قرداغ أول ركلة جزاء لصالحنا سجل منها دوكلص عزيز أول اهداف الفوز لمنتخبنا، وفقد الفريق اللبناني أعصابه ، بينما التهبت الأكف بالتصفيق تشجيعا لمنتخبنا وبحماس بالغ ونظم فريقنا صفوفه من جديد وقدم بعد هدفه الأول عرضا جيدا حول مجرى اللقاء لصالحه حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.



وفي بداية الشوط الثاني أراد المدير الفني لمنتخبنا عادل بشير أن يبدل طارق عزيز باللاعب نوري ذياب وقبل أن يبدأ نوري إحماءه مكث قليلا ثم حدثت المفاجأة حيث تسلم عزيز كرة في الدقيقة 88 ليتخطى بها قلب الدفاع اللبناني بسهولة ليودعها بهدوء في الجانب الأيمن في مرمى شبارو مسجلا الهدف الثاني .

وفي الوقت بدل الضائع استطاع الفريق اللبناني تسجيل هدفه الوحيد وحصلنا بذلك على جواز المرور إلى كوريا الشمالية لمواصلة رحلتنا إلى ميونيخ .

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