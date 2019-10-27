مساع حكومية لإنجاز ملفات اللاعبين المغتربين

2019/10/27 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غوتنبرغ /علي النعيمي

أكد سلام علي المشرف على ملف مواهب المهجر في أوروبا ان وزارة الشباب والرياضة وافقت على استضافة ثلاثة من اللاعبين المغتربين الذين يمثلون المنتخب الأولمبي لكرة القدم وتقديم الدعمين المادي واللوجستي لهم فضلا عن التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لغرض انجاز معاملاتهم الرسمية والأوراق الضرورية خلال الأيام المقبلة التي تتعلق بإصدار بيان الولادة وجواز السفر العراقي . وقال علي في تصريح خص به « الصباح الرياضي « من مدينة غوتنبرغ السويدية : إن « مكتب وزير الشباب اتصل به شخصيا يوم أمس وأبلغه موافقة الوزير الدكتور احمد رياض على المقترح الذي تقدم به هو شخصياً عبر مديرية اعلام الوزارة الهادف إلى الإسراع في إنجاز معاملات لاعبي المنتخب الوطني مهند جعاز، مروان البازي، احمد حسن واستضافتهم في فندق الوزارة مع توفير بطاقات السفر اليهم نظراً لضيق الوقت بدءاً من الخامس من الشهر المقبل»، مؤكداً أن « وزير الشباب تعهد بتذليل العقبات والإسراع في انجاز الاجراءات الادارية القانونية واللوجستية بالتعاون مع وزارة الداخلية «.

وأضاف انه « زود وزارة الشباب والرياضة بالمعلومات المطلوبة عن اللاعبين وشرح لهم المعوقات التي تحول دون إصدار جواز سفرهم العراقي لاسيما ان نافذة الاتحاد الآسيوي سوف تغلق في نهاية الشهر المقبل وانه بحاجة الى استنفار جميع الجهود والإمكانات الحكومية لإتمام هذه المهمة بأسرع وقت ممكن «.

وأشار إلى أن « اللاعب مروان البازي بحاجة فقط الى تخطي الروتين والإسراع بإصدار بطاقته الموحدة والشروع فوراً بالحصول على جواز سفره العراقي في حين، ينتظر احمد حسن أيضا بطاقته الموحدة من اجل المضي قدما باصدار جوازه العراقي ونقل بياناته الى الاتحاد العراقي في حين بات لزاما على اللاعب مهند جعاز التواجد في العراق بأسرع وقت ممكن لإتمام بقية الأوراق في محافظتي السماوة والسليمانية مسقط رأس الاب والأم للاعب المذكور«.

ولفت إلى أنه « وبعد الانتهاء من هذه المراحل سوف يشرع بنقل بيانات اللاعبين المذكورين من الاتحاد الأوروبي الى سجل الاتحادين الآسيوي والعراقي عن طريق لجنة العلاقات القانونية في اتحاد الكرة حال حصولهما على الوثائق العراقية المطلوبة «. وشدد على أن: « المدرب عبد الغني أبلغه برغبته في ضم هؤلاء اللاعبين الى التشكيل الذي سوف يخوض بطولة دبي الودية للمنتخبات الأولمبية المؤمل اقامتها من الثالث عشر ولغاية التاسع عشر من الشهر المقبل وان المدرب يأمل ان تكون وثائقهم قد أنجزت خلال هذه المدة كي يتسنى له إضافته الى قائمة اللاعبين الخمسين التي من المفترض أن يبعثها الى الاتحاد الاسيوي لاعتمادهم في نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً المزمع إقامتها في تايلاند من الثامن ولغاية السادس والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل “. ورأى» أهمية البحث عن المواهب الكروية في خارج العراق التي لم تسنح لها الفرصة في الإفصاح عن قدراتها الفنية والمهارية والخططية وقد حصلت على التدرج الأكاديمي في التدريب والإعداد لرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين الذين يشكلون إضافة عالية كرة العراق ولجميع الفئات العمرية».

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