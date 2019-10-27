الأعمال التي رافقت التظاهرات في العراق وتصنف إرهاباً عقوبته الاعدام | تقرير

2019/10/27 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثلة من المندسين احرقوا وخربوا ونهبوا واطلقوا الرصاص باتجاه المتظاهرين والقوات الامنية، لسلب التظاهرات سلميتها وحرفَها عن مساراتها الديمقراطية، مما حدى بمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ اجراءات ، من اهمها تجريم من يقوم بجرائمٍ كتلك، وتطبيق عقوبة الاعدام بحقهم.

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