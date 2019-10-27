"سوريا الديمقراطية": قواتنا شاركت بشكل فعلي في عملية مقتل البغدادي

2019/10/27 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قالت قوات سوريا الديمقراطية انها شاركت بشكل فعلي في عملية مقتل رئيس تنظيم داعش ابو بكر البغدادي في ادلب بشمال سوريا.

وقال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل في مؤتمر صحفي ان "مقتل البغدادي كان بتنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة بكل تفاصيلها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.

واكد خليل ان "سوريا الديمقراطية" اشتركت في تنفيذ العملية بشكل فعلي وعلى الارض الى جانب القوات الخاصة الامريكية".

واشار الى ان عملية مقتل البغدادي تاخرت شهرا بسبب العملية العسكرية التركية على شمال شرق سوريا.

وقال ريدور خليل ان "العملية جاءت بعد ان وثقت استخباراتنا وجود قيادات لتنظيم داعش في ادلب".

وقال خليل "نؤكد استمرار عملنا المشترك مع التحالف بقيادة امريكا في سبيل مكافحة داعش".

واضاف خليل ان "مقتل البغدادي في مناطق خاضعة لسيطرة تركيا دليل على تورطها في توفير غطاء سياسي وحماية قادة التنظيم المتشدد".

وشكر الرئيس الامريكي دونالد ترامب في كلمته قوات سوريا الديمقراطية على مساعدتها في نجاح العملية.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني اليوم ان هذه عملية مقتل البغدادي يتم العمل عليها منذ خمسة اشهر.

وتحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم المتشدد على مساحات من سوريا والعراق في يوم من الأيام ونفذ هجمات بشعة على أقليات دينية وهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.

سوار أحمد

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