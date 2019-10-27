محافظ البصرة يعلن فرض حظر التجوال من الآن حتى الخامسة صباحاً

2019/10/27 | 18:31

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس اللجنة الامنية العليا في محافظة البصرة، اسعد العيداني، فرض حظر التجوال في المحافظة. ...





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