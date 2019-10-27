بالصور.. رفع الاف الاطنان من النفايات عن ساحات التظاهرات في بغداد

2019/10/27 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد عن رفع اكثر من 20 الف طن من النفايات عن مركز العاصمة ولا سيما ساحات التحرير والخلاني والطيران وشوارع الرشيد والنضال والسعدون وعدد من الأماكن المختلفة كساحة النسور وجسري السنك والجمهورية وغيرها من المواقع والتي شكلت مركزا لتجمع وانتشار المتظاهرين وخلال 48 ساعة الماضية فقط.

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