كيف قتل البغدادي؟، ترامب اكد مقتله والمخابرات العراقية تؤكد انها حددت موقعه

2019/10/27 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ واشنطن أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، كاشفا تفاصيل العملية التي نفذتها القوات الأميركية الخاصة شمال غرب سوريا.وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن البغدادي قتل بعد تفجير “سترته” الناسفة إثر محاصرته من قبل القوة الأميركية داخل نفق، كان يدرك زعيم داعش …

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