2019/10/27 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نبيل الزبيدي

اكد المنسق الاعلامي لنادي القوة الجوية جاهزية الفريق لمواجهة مولودية الجزائر ضمن الدور 16 لكاس محمد السادس للاندية الابطال المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل في مدينة كربلاء بينما يستضيف الازرق اليوم على ملعبه الحدود في مباراة ودية.

وقال علاء محمد لـ(الصباح الرياضي): ان الملاك التدريبي قرر اقامة بروفة اخيرة باقامة مباراة ودية امام الحدود قبل التوجه الى مدينة كربلاء من اجل تهيئة اللاعبين فنيا وبدنيا لهذا اللقاء المهم الذي يقام على ارضنا وبين جماهيرنا وضرورة الخروج بنتيجة ايجابية قبل السفر الى الجزائر في السادس من تشرين الثاني المقبل لاجراء مباريات الاياب مبينا ان جميع اللاعبين جاهزين ولا توجد اية اصابات او حرمان وهذا الامر يعزز من قدرة المدرب اوديشو على تطبيق اسلوبه بشكل جيد.

وفي ما يخص تواصل المهاجم حمادي احمد اوضح محمد: انه مستمر مع تدريبات الصقور وسوف يشارك في المباراة المقبلة مشيرا الى ان حمادي له مكانته بين خطوط الفريق، وكان الجوية بلغ دور الـ 16 من البطولة العربية للاندية الابطال “كأس محمد السادس” بتعادله امام مضيفه السالمية الكويتي بهدف لمثله في اياب دور الـ 32 من المسابقة وفاز في مواجهة كربلاء بنتيجة 3-1.



اما مولودية الجزائر قد تأهل للدور ثمن النهائي على حساب نادي ظفار العُماني ذهابا 1-0 وايابا 1-1.



وتشهد مباريات الدوري 16 مواجهات مهمة ابرزها توجه الشرطة الى موريتانيا لمواجهة نواذيبو، ويلتقي الاتحاد السكندري المصري مع المحرق البحريني، والشباب السعودي مع نظيره شباب الأردن، والإسماعيلي المصري امام الجزيرة الإماراتي، ويلاعب أولمبيك آسفي المغربي الترجي التونسي، ويلتقي في هذا الدور فريقان من المغرب هما الوداد والرجاء، والوصل الإماراتي مع الاتحاد السعودي.



وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم اعلنت تأجيل مباراة الجوية وزاخو الى إشعار اخر بسبب التزام الصقور بلقاء مولودية الجزائر ويقف الجوية بالترتيب الثاني ضمن دوري الكرة الممتاز برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الميناء الذي خاص اربع مباريات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاء محمد: الصقور جاهز لمواجهة مولودية الجزائر) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاء محمد: الصقور جاهز لمواجهة مولودية الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).