2019/10/27 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

يعقد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، يوم الاربعاء المقبل الساعة الـ 11 صباحاً في القاعة المركزية بدائرة العلاقات والتعاون الدولي في مقر الوزارة، اجتماعا موسعاً مع الاتحادات الرياضية الاولمبية وغير الاولمبية.

وستتم خلال الاجتماع مناقشة اوضاع الاتحادات ومستجدات العمل الرياضي، وتهيئة الظروف المناسبة لعمل الاتحادات والاستماع لوجهات نظر ممثليها، فضلا عن بحث آليات العمل للمرحلة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب تجتمع بالاتحادات الرياضية ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب تجتمع بالاتحادات الرياضية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).