2019/10/27 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاحد، من مخاطر زج طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة ورياض الاطفال في التظاهرات المستمرة في بغداد وباقي المحافظات .

وقالت المفوضية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "فرق رصد المفوضية العليا لحقوق الانسان أشرت في بغداد قيام بعض ادارات مدارس وزارة التربية بعدم الالتزام بالدوام الرسمي والمنهاج الدراسي وعدم تحمل مسؤولية الحفاظ على أرواح التلاميد والطلبة وضمان حقهم في التعليم".

واضافت "ننبه وزارة التربية الاتحادية الى ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لضمان حق التعليم وفقا للمواد (١٨ و٢٦ ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة ١٩٤٨ ، وأحترام أحكام المواد (٢ و ٣) من أتفاقية حقوق الطفل لسنة ١٩٨٩ وبروتوكولاتها والموقع عليها من قبل العراق والتي تعد ملزمة للحكومة والوزارة".

وتابعت "في الوقت الذي تثمن فية المفوضية العليا لحقوق الانسان توجيهات وأجراءات وزارة التربية، تدعو بنفس الوقت كافة الادارات التربوية والتعليمية وأدارات المدارس الى تحمل مسؤولياتهم والحفاظ على أستمرارية وأنسيابية العملية التربوية والحفاظ على حياة التلاميذ والطلبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تحذر من مخاطر زج طلبة المدارس في التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تحذر من مخاطر زج طلبة المدارس في التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).