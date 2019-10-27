متظاهرون يضعون لافتة على بوابة المجلس المحلي( مغلق بأسم الشعب) في المقداداية

2019/10/27 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تظاهر عدد من المواطنين في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، اليوم الاحد، ووضعوا لافتة على بوابة المجلس المحلي مغلق بأسم الشعب.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "عددا من المواطنين تظاهروا في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، ووضعوا لافتة على بوابة المجلس المحلي مغلق بأسم الشعب".

واشار انه "نظم عدد من المواطنين وسط بعقوبة في وقت سابق تظاهرة تضامنية مع التظاهرات التي يشدها العراق خلال، دون تسجيل حادث والاوضاع عادت لطبيعتها".

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