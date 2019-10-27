بعد رفعه لأقل من ساعة.. إعادة فرض حظر التجوال في البصرة

2019/10/27 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ الغد برس:

أعلن رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني، اليوم الاحد، عن فرض حظر تجوال في المحافظة حتى اشعار اخر.

وقال العيداني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "حظر التجوال يبدأ من الان وحتى اشعار اخر".

يشار الى انه تم رفع حظر التجوال في المحافظة قبل ساعة من الان، وأعيد فرضه من جديد.

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